В Рязанской области утвердят штрафы до 500 тысяч за продажу энергетиков

В Рязанской области планируют ввести штрафы за продажу энергетиков. Соответствующий проект закона опубликовали на сайте регионального правительства. Согласно документу, запрет устанавливается на продажу безалкогольных тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. За несоблюдение этого требования предусмотрены следующие штрафы: для физических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Рассматривать дела рязанцев, не соблюдающих новые правила, будет региональное министерство экономического развития.