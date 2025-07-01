В Рязани заметили самокатчика между рядами встречных автомобилей
Инцидент произошел во вторник, 1 июля, на пересечении улиц Семашко, Дзержинского и Гагарина. «Обычный день. Легковая передвигается по тротуарам, а самокатчик в балаклаве по встречной полосе. Так же быстрее», — говорится в посте.
В Рязани заметили самокатчика между рядами встречных автомобилей. Об этом написали очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Инцидент произошел во вторник, 1 июля, на пересечении улиц Семашко, Дзержинского и Гагарина.
«Обычный день. Легковая передвигается по тротуарам, а самокатчик в балаклаве по встречной полосе. Так же быстрее», — говорится в посте.
Фото и видео: группа «ПУВР» ВКонтакте.