В Рязани заметили самокатчика между рядами встречных автомобилей

Инцидент произошел во вторник, 1 июля, на пересечении улиц Семашко, Дзержинского и Гагарина. «Обычный день. Легковая передвигается по тротуарам, а самокатчик в балаклаве по встречной полосе. Так же быстрее», — говорится в посте.