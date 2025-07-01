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ФАС проконтролирует повышение цен на тарифы ЖКХ с 1 июля
Отмечается, что ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги во всех регионах страны. Такая мера необходима для недопущения необоснованного роста тарифов. Ранее мы писали, как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июля 2025 года.

ФАС проконтролирует повышение цен на тарифы ЖКХ с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги во всех регионах страны. Такая мера необходима для недопущения необоснованного роста тарифов.

Ранее мы писали, как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июля 2025 года.