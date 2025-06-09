ВС России нанесли массированные удары по военные объектам на Украине

Об этом сообщает Минобороны РФ. Там отметили, что удар высокоточным оружием по аэродрому в районе города Дубно был одним из ответных ударов на атаки по российским военным аэродромам. Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.

ВС России нанесли массированные удары по военные объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Там отметили, что удар высокоточным оружием по аэродрому в районе города Дубно был одним из ответных ударов на атаки по российским военным аэродромам.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.