ВС России нанесли массированные удары по военные объектам на Украине
Об этом сообщает Минобороны РФ. Там отметили, что удар высокоточным оружием по аэродрому в районе города Дубно был одним из ответных ударов на атаки по российским военным аэродромам. Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.
ВС России нанесли массированные удары по военные объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Там отметили, что удар высокоточным оружием по аэродрому в районе города Дубно был одним из ответных ударов на атаки по российским военным аэродромам.
Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.