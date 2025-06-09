Российские БПЛА и ракеты нанесли по украинскому аэродрому в городе Дубно

По данным портала, в ночь на 9 июня город подвергся атаке дронов-камикадзе типа «Герань-2», а также удару двумя ракетами «Кинжал». Предположительно, целью стал военный объект — местная авиабаза. Информация о пострадавших или разрушениях уточняется.

Российские БПЛА и ракеты нанесли по украинскому аэродрому в городе Дубно. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на Telegram-канал «Осведомитель».

По данным портала, в ночь на 9 июня город подвергся атаке дронов-камикадзе типа «Герань-2», а также удару двумя ракетами «Кинжал». Предположительно, целью стал военный объект — местная авиабаза.

Информация о пострадавших или разрушениях уточняется.