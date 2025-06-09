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Водитель рассказал о систематически нарушающих ПДД рязанцах
Кадры с деланы в районе Приокский на улице Октябрьской. Пешеходы, выходя на остановке общественного транспорта, пересекают проезжую часть в неположенном месте. «Пешеходный переход находится в 100-200 метрах от данного участка дороги. За маршруткой, автобусом вас не видно. Нарушили, так еще и нецензурные жесты показываете. Фу такими быть», — написал автор. На видео один из пешеходов показал средний палец водителю.

Водитель рассказал о систематически нарушающих ПДД рязанцах. Пост опубликовали в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Кадры с деланы в районе Приокский на улице Октябрьской. Пешеходы, выходя на остановке общественного транспорта, пересекают проезжую часть в неположенном месте.

«Пешеходный переход находится в 100-200 метрах от данного участка дороги. За маршруткой, автобусом вас не видно. Нарушили, так еще и нецензурные жесты показываете. Фу такими быть», — написал автор.

На видео один из пешеходов показал средний палец водителю.