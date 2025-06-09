В Рязанской области пропал 76-летний мужчина

Отмечается, что Алексей Сафонкин из населенного пункта Новая деревня Касимовского района. С 8 июня 2025 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Одежда: темно-синие спортивные штаны, рубашка в клетку, черные галоши.