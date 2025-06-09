В Рязанской области произошел пожар

Информация о пожаре в деревне Елизаветино Пронского района поступила 7 июня в 20:13. В тушении участвовали шесть человек, две единицы техники. В результате огнем поврежден дом, уничтожена хозяйственная постройка. Общая площадь пожара — 19 квадратных метров. Пострадавших нет.