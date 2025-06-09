В Рязанской области ограничат движение по трассе из-за ремонта переезда

Отмечается, что 13 июня с 9 до 12:00 в связи с ремонтом на железнодорожном переезде 284 км станции Шелухово временно будет ограничено движение по одной полосе.

В Рязанской области ограничат движение по трассе из-за ремонта переезда. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шиловский район».

Отмечается, что 13 июня с 9 до 12:00 в связи с ремонтом на железнодорожном переезде 284 км станции Шелухово временно будет ограничено движение по одной полосе.

«Просим автолюбителей учитывать эту информацию при планировании поездок», — написали в сообщении.