В Рязанской области из-за грозы горел лес

3 июня лесной пожар произошел на территории Сасовского лесничества. Предположительной причиной пожара стала гроза. Площадь, пройденная огнем, составила 0,8 га. Всего с начала пожароопасного сезона в Рязанской области произошло 19 лесных пожаров общей площадью 118,79 га. Перехода огня на населенные пункты не допущено.