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В Рязанской области бывших сотрудниц маркетплейса осудили за мошенничество
По данным следствия, в феврале 2023 года две 20-летние жительницы Рязанской области договорились вносить ложные сведения о статусе товаров одного из маркетплейсов. Девушки отправляли пустые коробки обратно под видом невостребованного товара, а полученный товар, преимущественно электроника и одежда, забирали и продавали по заниженной стоимости. Отмечается, что ущерб, нанесенный интернет-магазину, составил около 1 млн рублей. Суд назначил каждой из них наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В Рязанской области бывших сотрудниц маркетплейса осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в феврале 2023 года две 20-летние жительницы Рязанской области договорились вносить ложные сведения о статусе товаров одного из маркетплейсов. Девушки отправляли пустые коробки обратно под видом невостребованного товара, а полученный товар, преимущественно электроника и одежда, забирали и продавали по заниженной стоимости.

Отмечается, что ущерб, нанесенный интернет-магазину, составил около 1 млн рублей.

Суд назначил каждой из них наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.