В Подмосковье мигранты угрожали зарезать покупателя после жалобы на гнилой арбуз

В Подмосковье мигранты угрожали зарезать покупателя после жалобы на гнилой арбуз. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости».

По данным канала, мужчина купил ягоду, пришел домой, разрезал и увидел внутри гниль. Местный житель решил вернуться к иностранным специалистам, чтобы вернуть испорченный продукт. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой один из приезжих демонстративно вытащил нож и стал угрожать молодому человеку.

В конфликт вмешались прохожие, показавшие мигрантам перцовку и готовность ее применить.