Рязанские полицейские доставили в отделы за выходные более 130 человек

В Рязани во время рейдов установили 14 нарушений миграционного законодательства. В Рязанском, Сасовском, Касимовском, Рыбновском, Михайловском, Захаровском и Спасском районах области пресекли 16 правонарушений, совершенных иностранцами. В Рязани в кафе на улице Вокзальной, а также в магазине в деревне Вишневка Рязанского района нашли нарушения в сфере торговли спиртным. Из незаконного оборота изъяли 22 литра алкогольных напитков. Напомним, 6 июня в центре Рязани заметили скопление полицейских.

За прошедшие пятницу и субботу, 6 и 7 июня, полицейские провели в Рязани, после которых доставили в отделы более 130 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В Рязани во время рейдов установили 14 нарушений миграционного законодательства. В Рязанском, Сасовском, Касимовском, Рыбновском, Михайловском, Захаровском и Спасском районах области пресекли 16 правонарушений, совершенных иностранцами.

В Рязани в кафе на улице Вокзальной, а также в магазине в деревне Вишневка Рязанского района нашли нарушения в сфере торговли спиртным. Из незаконного оборота изъяли 22 литра алкогольных напитков.

Напомним, 6 июня в центре Рязани заметили скопление полицейских.