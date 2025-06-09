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Рязанская область заняла 49 место в рейтинге регионов по доступности бензина
Объем бензина марки АИ-92, который можно купить в Рязанской области на чистую среднюю зарплату в месяц составляет 1026 литров. Цена топлива в апреле 2025 года — 55, 45 рублей за литр. Согласно данным исследования, с декабря 2024 года стоимость бензина в Рязанской области выросла на 3,6%. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка лидируют в рейтинге по доступности топлива в регионах России, в замыкающей группе — Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Рязанская область заняла 49 место в рейтинге регионов по доступности бензина. Соответствующую информацию 9 июня предоставило РИА Новости.

Объем бензина марки АИ-92, который можно купить в Рязанской области на чистую среднюю зарплату в месяц, составляет 1026 литров. Цена топлива в апреле 2025 года — 55, 45 рублей за литр.

Согласно данным исследования, с декабря 2024 года стоимость бензина в Рязанской области выросла на 3,6%.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка лидируют в рейтинге по доступности топлива в регионах России, в замыкающей группе — Ингушетия, Чечня и Дагестан.