Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
28°
Втр, 10
19°
Срд, 11
20°
ЦБ USD 79.17 0.04 07/06
ЦБ EUR 90.4 -0.26 07/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 09/06 15:35
Нал. EUR 91.66 / 92.20 09/06 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
14 368
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
24 317
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
24 698
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
32 656
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о правильном употреблении молока
По словам бразильского диетолога Марианны Алвес, чрезмерное употребление молока, независимо от его жирности, может увеличить уровень холестерина в крови и способствовать набору веса. Однако этот напиток может быть полезен для восстановления после тренировок. Эксперт подчеркнула важность умеренности в потреблении молочных продуктов. «Лучше выбирать варианты с пониженным содержанием жира и соблюдать меру», — посоветовала она. Диетолог также отметила, что молоко полезно после физических упражнений. Этот напиток помогает восстановить силы, нормализует водно-электролитный баланс и восполняет утраченные питательные вещества.

Россиянам рассказали о правильном употреблении молока. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на издание Terra.

По словам бразильского диетолога Марианны Алвес, чрезмерное употребление молока, независимо от его жирности, может увеличить уровень холестерина в крови и способствовать набору веса. Однако этот напиток может быть полезен для восстановления после тренировок.

Эксперт подчеркнула важность умеренности в потреблении молочных продуктов.

«Лучше выбирать варианты с пониженным содержанием жира и соблюдать меру», — посоветовала она.

Даже обезжиренное молоко содержит холестерин, хотя и в меньшем количестве, чем его традиционные аналоги. Холестерин — это жир, который играет важную роль в организме, участвуя в производстве гормонов и формировании клеточных мембран. Однако избыток холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек на стенках артерий, что ухудшает их эластичность и сужает просвет.

Диетолог также отметила, что молоко полезно после физических упражнений. Этот напиток помогает восстановить силы, нормализует водно-электролитный баланс и восполняет утраченные питательные вещества.

«Молоко способствует набору мышечной массы, особенно по сравнению с энергетическими напитками», — подытожила специалистка.