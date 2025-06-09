Россиянам рассказали о правильном употреблении молока

По словам бразильского диетолога Марианны Алвес, чрезмерное употребление молока, независимо от его жирности, может увеличить уровень холестерина в крови и способствовать набору веса. Однако этот напиток может быть полезен для восстановления после тренировок. Эксперт подчеркнула важность умеренности в потреблении молочных продуктов. «Лучше выбирать варианты с пониженным содержанием жира и соблюдать меру», — посоветовала она. Диетолог также отметила, что молоко полезно после физических упражнений. Этот напиток помогает восстановить силы, нормализует водно-электролитный баланс и восполняет утраченные питательные вещества.

Россиянам рассказали о правильном употреблении молока. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на издание Terra.

По словам бразильского диетолога Марианны Алвес, чрезмерное употребление молока, независимо от его жирности, может увеличить уровень холестерина в крови и способствовать набору веса. Однако этот напиток может быть полезен для восстановления после тренировок.

Эксперт подчеркнула важность умеренности в потреблении молочных продуктов.

«Лучше выбирать варианты с пониженным содержанием жира и соблюдать меру», — посоветовала она.

Даже обезжиренное молоко содержит холестерин, хотя и в меньшем количестве, чем его традиционные аналоги. Холестерин — это жир, который играет важную роль в организме, участвуя в производстве гормонов и формировании клеточных мембран. Однако избыток холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек на стенках артерий, что ухудшает их эластичность и сужает просвет.

Диетолог также отметила, что молоко полезно после физических упражнений. Этот напиток помогает восстановить силы, нормализует водно-электролитный баланс и восполняет утраченные питательные вещества.

«Молоко способствует набору мышечной массы, особенно по сравнению с энергетическими напитками», — подытожила специалистка.