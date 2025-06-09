Россиян начали штрафовать за публикацию налетов БПЛА

Мера действует в Калужской, Тульской и Тверской областях, а также в Калмыкии. Отмечается, что такие запреты введены в 12 регионах. Размер штрафов варьируется от 3 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от статуса нарушителя и частоты нарушений. Взыскание могут назначить физическому лицу, в том числе за комментарии в соцсетях, СМИ и администраторам пабликов в Telegram-каналов и ВКонтакте. Запреты основаны на региональных законах об административных правонарушениях. Однако юристы заметили правовую коллизию: региональные запреты могут противоречить федеральному законодательству о СМИ.

Россиян начали штрафовать за публикацию налетов БПЛА. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Мера действует в Калужской, Тульской и Тверской областях, а также в Калмыкии. Отмечается, что такие запреты введены в 12 регионах.

Размер штрафов варьируется от 3 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от статуса нарушителя и частоты нарушений. Взыскание могут назначить физическому лицу, в том числе за комментарии в соцсетях, СМИ и администраторам пабликов в Telegram-каналов и ВКонтакте.

Запреты основаны на региональных законах об административных правонарушениях.

Однако юристы заметили правовую коллизию: региональные запреты могут противоречить федеральному законодательству о СМИ.