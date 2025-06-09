Медики заявили о новом штамме коронавируса, вызывающем проблемы с желудочно-кишечным трактом

По словам медиков, новый штамм коронавируса вызывает тошноту, рвоту, диарею, изжогу, вздутие живота, запоры и боли в животе. Отмечается, что диагностировать COVID-19 сложно, так как эти симптомы могут легко быть спутаны с пищевыми отравлениями. Вирусологи отмечают, что новый штамм может быть более заразным, чем предыдущие, и его распространение уже зафиксировано в популярных туристических направлениях: Таиланде, Египте и Мальдивах, а также в крупных азиатских городах.

Медики заявили о новом штамме коронавируса, вызывающем проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщает « МК ».

По словам медиков, новый штамм коронавируса вызывает тошноту, рвоту, диарею, изжогу, вздутие живота, запоры и боли в животе. Отмечается, что диагностировать COVID-19 сложно, так как эти симптомы могут легко быть спутаны с пищевыми отравлениями.

Эксперты подчеркивают, что несмотря на то, что классические симптомы COVID-19 остаются актуальными, появление желудочно-кишечных проявлений требует особого внимания.

Вирусологи отмечают, что новый штамм может быть более заразным, чем предыдущие, и его распространение уже зафиксировано в популярных туристических направлениях: Таиланде, Египте и Мальдивах, а также в крупных азиатских городах.

В ВОЗ заявили, что на данный момент нет доказательств того, что новый вид «ковида» вызывает более тяжелое течение болезни или повышает риск госпитализации. Врачи отметили, что важно продолжать соблюдать меры предосторожности и следить за симптомами, чтобы своевременно выявлять заражение.