Рязанцы объявили о поиске очевидцев ДТП, в котором пострадали восемь человек

ДТП произошло 7 июня, примерно в 14:40, на 493-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе. Столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Ситроен». Рязанка попросила всех, у кого есть запись с видеорегистратора, написать ей в личные сообщения в «ВК».

Рязанцы объявили о поиске очевидцев ДТП, в котором пострадали восемь человек. Об этом 8 июня сообщили в соцсетях.

ДТП произошло 7 июня, примерно в 14:40, на 493-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе. Столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Ситроен».

Рязанка попросила всех, у кого есть запись с видеорегистратора, написать ей в личные сообщения в «ВК».

Ранее в ГАИ рассказали о пострадавших.