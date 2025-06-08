Отец Илона Маска прибыл в Москву

В разговоре с изданием он упомянул недавний конфликт его сына с американским президентом Дональдом Трампом. Как подчеркнул Эррол, предприниматель и Трамп около пяти месяцев находятся «в состоянии сильного стресса». Он также выразил уверенность, что в этом споре победит президент. «Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса», — сказал он. Эррол назвал конфликт мелочью и считает, что уже «завтра» он закончится.

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск прибыл в Россию для участия в «Форуме будущего 2050», сообщили «Известия» в своем Telegram-канале 7 июня.

В разговоре с изданием он упомянул недавний конфликт его сына с американским президентом Дональдом Трампом. Как подчеркнул Эррол, предприниматель и Трамп около пяти месяцев находятся «в состоянии сильного стресса». Он также выразил уверенность, что в этом споре победит президент.

«Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса», — сказал он. Эррол назвал конфликт мелочью и считает, что уже «завтра» он закончится.

Фото: скриншот из видео «Известий»