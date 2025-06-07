В Рязанской области нашли пропавшую пенсионерку

77-летняя женщина пропала в поселке Лесной Шиловского района 6 июня. Волонтеры организовали поиски. 7 июня добровольцы ПСО «Мещера» нашли пенсионерку живой. В поисках участвовали кинологи с немецкой овчаркой по кличке Локи. Другие подробности не указаны.