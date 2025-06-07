Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
27°
Вск, 08
27°
Пнд, 09
26°
ЦБ USD 79.17 0.04 07/06
ЦБ EUR 90.4 -0.26 07/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 07/06 09:40
Нал. EUR 91.70 / 92.47 07/06 09:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
9 804
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
19 065
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
19 680
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
27 523
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Подмосковье после атаки БПЛА пострадали два человека
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ночью и накануне днем в небе над регионом сбито девять беспилотников. Большую часть дронов уничтожили еще на подлете. «В Истре, в СНТ „Юбилейный“, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — отметил Воробьев, добавив, что им оказывают всю необходимую помощь в больнице, угрозы жизни нет. Помимо этого, пострадал частный дом — повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина. Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся на контроле, подчеркнул Воробьев. На местах работают оперативные службы.

В Подмосковье после атаки БПЛА пострадали два человека. Об этом 7 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, ночью и накануне днем в небе над регионом сбито девять беспилотников. Большую часть дронов уничтожили еще на подлете.

«В Истре, в СНТ „Юбилейный“, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — отметил Воробьев, добавив, что им оказывают всю необходимую помощь в больнице, угрозы жизни нет.

Помимо этого, пострадал частный дом — повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина. Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся на контроле, подчеркнул Воробьев.

На местах работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что после атаки БПЛА на Рязанскую область осколки дрона упали на крышу частного дома.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева