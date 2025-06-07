В Подмосковье после атаки БПЛА пострадали два человека

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ночью и накануне днем в небе над регионом сбито девять беспилотников. Большую часть дронов уничтожили еще на подлете. «В Истре, в СНТ „Юбилейный“, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — отметил Воробьев, добавив, что им оказывают всю необходимую помощь в больнице, угрозы жизни нет. Помимо этого, пострадал частный дом — повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина. Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся на контроле, подчеркнул Воробьев. На местах работают оперативные службы.

В Подмосковье после атаки БПЛА пострадали два человека. Об этом 7 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, ночью и накануне днем в небе над регионом сбито девять беспилотников. Большую часть дронов уничтожили еще на подлете.

«В Истре, в СНТ „Юбилейный“, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — отметил Воробьев, добавив, что им оказывают всю необходимую помощь в больнице, угрозы жизни нет.

Помимо этого, пострадал частный дом — повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина. Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся на контроле, подчеркнул Воробьев.

На местах работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что после атаки БПЛА на Рязанскую область осколки дрона упали на крышу частного дома.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева