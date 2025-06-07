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Опубликован прогноз погоды на 8 июня в Рязанской области
В области ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют небольшой дождь, вечером и в первой половине ночи будет гроза. В отдельных районах ожидается туман. Ветер будет южной четверти, до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем 27…32°С (местами жара).

Опубликован прогноз погоды на 8 июня в Рязанской области. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В области ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют небольшой дождь, вечером и в первой половине ночи будет гроза. В отдельных районах ожидается туман.

Ветер будет южной четверти, до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем 27…32°С (местами жара).