Опубликован прогноз погоды на 8 июня в Рязанской области

В области ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют небольшой дождь, вечером и в первой половине ночи будет гроза. В отдельных районах ожидается туман. Ветер будет южной четверти, до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем 27…32°С (местами жара).