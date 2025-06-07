Мединский: Украина «неожиданно перенесла» приемку тел и обмен военнопленными

По словам Мединского, первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена, остальные на подходе. Кроме того, Россия передала Киеву первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» с тем, чтобы начать обмен. Отмечается, что украинская сторона «неожиданно перенесла» на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. «Россия призывает Киев четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности и немедленно приступить к обмену военнопленными», — заключил Мединский.

Глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский заявил, что РФ 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Его слова передало РИА Новости.

По словам Мединского, первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена, остальные на подходе.

Кроме того, Россия передала Киеву первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» с тем, чтобы начать обмен.

Отмечается, что украинская сторона «неожиданно перенесла» на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.

«Россия призывает Киев четко соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности и немедленно приступить к обмену военнопленными», — заключил Мединский.

Ранее он сообщил, когда начнется обмен военнопленными.