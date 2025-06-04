Мединский сообщил, когда начнется обмен военнопленными

Обмен военнопленными начнется 7-9 июня. По словам Мединского, Киев на переговорах в Стамбуле подтвердил свои позиции — начать с 30-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита. Россия призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия.

Глава делегации из РФ Владимир Мединский заявил, что обмен военнопленными начнется 7-9 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Zvezdanews».

По словам Мединского, Киев на переговорах в Стамбуле подтвердил свои позиции — начать с 30-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита. Россия призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия.

Ранее Мединский заявил, что Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках.