В Рязанской области произошел пожар

Информация о пожаре в деревне Малое Коровино Захаровского района поступила 5 июня в 15:25. Загорелась хозяйственная постройка. Ее тушили четыре человека и две единицы техники. Огнем повреждено строение. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара — неисправность дымохода печи. Пострадавших нет.