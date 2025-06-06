В Рязани с бизнесменов потребовали 400 тысяч рублей за продажу Чебурашки и Волка

Согласно документам, «Союзмультфильм» потребовал взыскать с «Шкатулки мелочей» компенсацию в размере 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав, а также еще 100 тысяч рублей — за использование персонажа «Чебурашка» без разрешения.

С рязанских предпринимателей потребовали более 400 тысяч рублей за продажу Чебурашки и Волка. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документам, «Союзмультфильм» потребовал взыскать с «Шкатулки мелочей» компенсацию в размере 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав, а также еще 100 тысяч рублей — за использование персонажа «Чебурашка» без разрешения.

Кроме того, суд требует возместить расходы на приобретение спорного товара (200 рублей), почтовые расходы (193 рубля), а также компенсировать убытки, связанные с нарушением авторских прав.

Также киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подали иск к другому индивидуальному предпринимателю. В их требованиях указано взыскание 200 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и авторских прав на персонажа «Волк».

В список требований вошли компенсации в размере по 100 тысяч рублей, расходы на приобретение товара (760 рублей), почтовые услуги (194 рубля), получение выписки из ЕГРИП (200 рублей) и расходы на фиксацию правонарушения (5 000 рублей).

Иски приняты к производству.

Фото — кадр из мультфильма «Жил-был пес».