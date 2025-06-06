ГАИ сообщила подробности наезда на подростка у Рязанской ВДНХ

ДТП произошло 6 июня, примерно в 10:20, вблизи дома 2Б по улице Свободы. По предварительной информации полиции, 30-летняя местная жительница, управляя автомобилем Nissan Juke, наехала на 14-летнего подростка, переходившего дорогу не на «зебре». В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.