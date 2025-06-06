В Рязани около ВДНХ сбили подростка
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 6 июня. «Возле остановки „Торговый городок“ сбили 14-летнего мальчика, его госпитализировали. Он перебегал дорогу вне перехода», — написал автор.
В Рязани около ВДНХ сбили подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия» со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 6 июня.
«Возле остановки „Торговый городок“ сбили 14-летнего мальчика, его госпитализировали. Он перебегал дорогу вне перехода», — написал автор.
Позже появились подробности ДТП.