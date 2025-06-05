В Воронежской области встали поезда из-за подрыва ж/д путей

5 июня несколько поездов встали из-за подрыва ж/д путей в Воронежской области. Об этом сообщает «112».

Повреждение железнодорожного пути обнаружил машинист одного из составов на участке Лиски — Россошь, между поселками Евдаково и Сагуны. После взрыва повреждено четыре шпалы, выбит кусок рельса.

По данным канала, задержаны поезда № 360 Калининград — Адлер, в котором едут 495 пассажиров, и № 304 Москва — Сухум (589 пассажиров). Так же встали несколько электричек.

На месте работает следственная группа и ремонтники РЖД. Движение обещают вскоре восстановить.

Позже стало известно, что 16 поездов с остановкой в Рязани задержали в пути из-за ЧП на воронежской ж/д.