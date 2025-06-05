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16 поездов с остановкой в Рязани задержали в пути из-за ЧП на ж/д
Всего поездов, которые задержали в пути, 26, 16 из них — с остановкой в Рязани. Список поездов, задержанных в пути от ФПК: Nº304 Москва — Сухум; Nº44 Москва — Имеретинский курорт; Nº62 Москва — Нальчик; Nº278 Санкт-Петербург — Анапа; Nº156 Москва — Анапа; Nº38 Нижний Новгород — Имеретинский курорт; Nº255 Анапа — Сосногорск; Nº101 Адлер — Москва; Nº3 Кисловодск — Москва; Nº219 Адлер — Вологда; Nº35 Адлер — Санкт-Петербург; Nº37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород.

16 поездов с остановкой в Рязани задержали в пути из-за происшествия на железной дороге в Воронежской области. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

Всего поездов, которые задержали в пути, 26, 16 из них — с остановкой в Рязани.

Список поездов, задержанных в пути от ФПК:

  • Nº304 Москва — Сухум;
  • Nº44 Москва — Имеретинский курорт;
  • Nº62 Москва — Нальчик;
  • Nº278 Санкт-Петербург — Анапа;
  • Nº156 Москва — Анапа;
  • Nº38 Нижний Новгород — Имеретинский курорт;
  • Nº255 Анапа — Сосногорск;
  • Nº101 Адлер — Москва;
  • Nº3 Кисловодск — Москва;
  • Nº219 Адлер — Вологда;
  • Nº35 Адлер — Санкт-Петербург;
  • Nº37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород.

Поезда компании «Гранд Сервис Экспресс»:

  • № 007/008 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 4 июня из СПб, остановлен в районе ст. Едаково, время опоздания составляет более 3 часов;
  • № 92/93 Москва — Севастополь, отправлением 4 июня из Москвы, остановлен в районе ст. Пухово, время опоздания составляет более 2 часов.

Из Крыма:

  • № 17/18 Симферополь — Москва, отправлением 4 июня из Симферополя, остановлен на ст. Перевальск, время опоздания составляет более 2 часов;
  • № 27/28 Симферополь — Москва, отправлением 4 июня из Симферополя, остановлен в районе ст. Подгорное, время опоздания составляет около 2 часов.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, будут обеспечены питанием, написали в РЖД.

Напомним, в Воронежской области встали поезда из-за подрыва ж/д путей.