В Рязанской области пропал 54-летний мужчина

Местонахождение мужчины неизвестно с 2 июня 2025 года. Приметы: рост — 171 сантиметр, плотного телосложения, волосы — русые с проседью, глаза — карие. Одежда: серая ветровка, темно-зеленая рубашка, черные штаны, серые мокасины. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.