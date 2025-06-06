В Рязанской области нашли труп пропавшего мужчины
Поиски 54-летнего Владимира Зотова, пропавшего в Шиловском районе, завершились 4 июня. Мужчину нашли погибшим. Он числился пропавшим со 2 июня. Ранее сообщалось, что в день пропажи он поехал на мотоцикле в другую деревню.
В Рязанской области нашли труп пропавшего мужчины. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Поиски 54-летнего Владимира Зотова, пропавшего в Шиловском районе, завершились 4 июня. Мужчину нашли погибшим.
Он числился пропавшим со 2 июня. Ранее сообщалось, что в день пропажи он поехал на мотоцикле в другую деревню.