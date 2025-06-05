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В Рязани появится платная автостоянка на месте снесенных домов
Работы проходят напротив отеля «Амакс». Отмечается, что ранее на данном земельном участке располагались два старинных двухэтажных дома. Последние несколько лет территория за забором пустовала.

В Рязани на улице Вокзальная появится платная автостоянка. Об этом пишет «КП-Рязань».

Работы проходят напротив отеля «Амакс».

Отмечается, что ранее на данном земельном участке располагались два старинных двухэтажных дома. Последние несколько лет территория за забором пустовала.