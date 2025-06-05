Рязанцы заняли первое место в командном зачете на Чемпионате России по стрельбе

В соревнованиях, проходивших в дисциплине троеборье, участники соревновались в стрельбе из пистолета, карабина и ружья. В чемпионате участвовали 77 спортсменов из 10 регионов страны. Максим Минашкин, входящий в состав рязанской команды, заявил, что конкуренция стала более жесткой из-за целенаправленных тренировок и высокой мотивации участников. В условиях сложной погоды стрелки отрабатывали стрельбу из трех видов оружия — пистолета, ружья и карабина — при этом менялись условия проведения: стрельба велась из охотничьего домика, лодки или бронетранспортера.

Рязанские спортсмены заняли первое место в командном зачете на Чемпионате России по практической стрельбе. Об этом сообщили в эфире телеканала ГТРК «Ока».

В соревнованиях, проходивших в дисциплине троеборье, участники соревновались в стрельбе из пистолета, карабина и ружья.

В чемпионате участвовали 77 спортсменов из 10 регионов страны. Максим Минашкин, входящий в состав рязанской команды, заявил, что конкуренция стала более жесткой из-за целенаправленных тренировок и высокой мотивации участников.

В условиях сложной погоды стрелки отрабатывали стрельбу из трех видов оружия — пистолета, ружья и карабина — при этом менялись условия проведения: стрельба велась из охотничьего домика, лодки или бронетранспортера.

Победитель индивидуального зачета и член рязанской команды Игорь Лакомов подчеркнул, что победа — это не повод расслабляться, а стимул для дальнейших достижений.

В сюжете отметили, что команда стрелков уже готовится к следующим соревнованиям — Чемпионату России по практической стрельбе из карабина, который состоится в июле в Санкт-Петербурге.