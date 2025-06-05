Рязанца осудят за продажу контрафактного алкоголя

Установлено, что в сентябре 2024 года пенсионер из Шацка приобрел немаркированную спиртную продукцию для дальнейшей продажи. Преступную деятельность пресекли полицейские, получившие информацию, что шатчанин продает алкоголь под видом водки, коньяка и виски небольшим оптом. Правоохранители изъяли в гараже 838 литров контрафакта и спиртосодержащую продукцию объемом 331 литр общей стоимостью более 400 тысяч рублей. Ему грозит максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, а также внушительный штраф.

ВРязанца осудят за продажу контрафактного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что в сентябре 2024 года пенсионер из Шацка приобрел немаркированную спиртную продукцию для дальнейшей продажи. Преступную деятельность пресекли полицейские, получившие информацию, что шатчанин продает алкоголь под видом водки, коньяка и виски небольшим оптом.

Правоохранители изъяли в гараже 838 литров контрафакта и спиртосодержащую продукцию объемом 331 литр общей стоимостью более 400 тысяч рублей.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере).

Ему грозит максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, а также внушительный штраф.