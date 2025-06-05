Часть россиян получит в июле двойную пенсию

По словам эксперта, пенсии с 1 июля повысят россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет. Выплата увеличится в два раза и составит 17 815, 4 рубля. «Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — отметил Балынин. Выплата вместе с надбавкой за уход составит 19 129,40 рублей. Индексация проводится автоматически, заключил собеседник агентства.

Часть россиян получит в июле двойную пенсию. Об этом 5 июня агентству «Прайм» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин.

По словам эксперта, пенсии с 1 июля повысят россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет. Выплата увеличится в два раза и составит 17 815, 4 рубля.

«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — отметил Балынин.

Выплата вместе с надбавкой за уход составит 19 129,40 рублей.

Индексация проводится автоматически, заключил собеседник агентства.