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Россиян предупредили о штрафах за отсутствие купальника во время загара
Штраф за отсутствие верхней или нижней части купальника во время загара в общественных местах составляет от 500 до 1000 рублей. Отмечается, что подобные действия расцениваются, как нарушение общественного порядка. Нарушителей также могут арестовать на 15 суток. «Гораздо более серьезная ответственность может наступить в случае обнажения интимных мест в присутствии несовершеннолетних. Если будет доказан преступный умысел, подобное нарушение может подпадать под действие статьи 135 УК РФ «Развратные действия», — подчеркнул эксперт.

Россиян предупредили о штрафах за отсутствие купальника во время загара. Об этом «Ленте. ру» рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Штраф за отсутствие верхней или нижней части купальника во время загара в общественных местах составляет от 500 до 1000 рублей. Отмечается, что подобные действия расцениваются, как нарушение общественного порядка. Нарушителей также могут арестовать на 15 суток.

«Гораздо более серьезная ответственность может наступить в случае обнажения интимных мест в присутствии несовершеннолетних. Если будет доказан преступный умысел, подобное нарушение может подпадать под действие статьи 135 УК РФ «Развратные действия», — подчеркнул Поздняков.