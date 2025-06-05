После визита министра сельского хозяйства РФ в РГАТУ могут сменить руководство

По данным «Рязинформбюро», Оксана Лут позитивно оценила свой визит в Рязанскую область. «Но увиденное в РГАТУ ей не понравилось. Ожидаются кадровые решения по руководству вуза. РГАТУ поставлена задача по укреплению связей с агропроизволителями и подготовке кадров под задачи АПК совместно с агропредприятиям», — отметили в посте. Напомним, 4 июня Оксана Лут посетила Рязанскую область и встретилась с губернатором.