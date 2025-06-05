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После визита министра сельского хозяйства РФ в РГАТУ могут сменить руководство
По данным «Рязинформбюро», Оксана Лут позитивно оценила свой визит в Рязанскую область. «Но увиденное в РГАТУ ей не понравилось. Ожидаются кадровые решения по руководству вуза. РГАТУ поставлена задача по укреплению связей с агропроизволителями и подготовке кадров под задачи АПК совместно с агропредприятиям», — отметили в посте. Напомним, 4 июня Оксана Лут посетила Рязанскую область и встретилась с губернатором.

После визита министра сельского хозяйства РФ в РГАТУ могут сменить руководство. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

По данным канала, Оксана Лут позитивно оценила свой визит в Рязанскую область.

«Но увиденное в РГАТУ ей не понравилось. Ожидаются кадровые решения по руководству вуза. РГАТУ поставлена задача по укреплению связей с агропроизводителями и подготовке кадров под задачи АПК совместно с агропредприятиям», — отметили в посте.

Напомним, 4 июня Оксана Лут посетила Рязанскую область и встретилась с губернатором.