Рязанскую область посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут
Лут встретилась с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Они обсудили основные направления развития, включая поддержку аграриев, инвестиционные проекты и развитие сельских территорий. «Благодарю Минсельхоз России и Оксану Николаевну за внимание и поддержку Рязанской области», — написал Малков.
Рязанскую область посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Об этом сообщает Павел Малков.
Лут встретилась с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Они обсудили основные направления развития, включая поддержку аграриев, инвестиционные проекты и развитие сельских территорий.
«Благодарю Минсельхоз России и Оксану Николаевну за внимание и поддержку Рязанской области», — написал Малков.