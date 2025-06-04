Рязанскую область посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Лут встретилась с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Они обсудили основные направления развития, включая поддержку аграриев, инвестиционные проекты и развитие сельских территорий. «Благодарю Минсельхоз России и Оксану Николаевну за внимание и поддержку Рязанской области», — написал Малков.