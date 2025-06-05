Один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом на трассе М-5 в Рязани

Авария случилась утром 4 июня на 195-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. 41-летний рязанец, управляя автобусом «ЛИАЗ», въехал в попутно движущийся грузовик, за рулем которого находился 48-летний житель Волгоградской области. Пострадал водитель автобуса. С травмами он обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.