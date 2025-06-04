В Рязани на Южной окружной произошло ДТП с фурой

По данным портала, в среду, 4 июня, большегруз столкнулся с автобусом. Согласно сервису «Яндекс. Карты», на месте образовался серьезный затор. Подробности и официальная информация уточняются.