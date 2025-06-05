На улице Черновицкой в Рязани канализация затопила магазины и ПВЗ

Канализация затапливает цокольные помещения в доме № 19 на улице Черновицкой. «Это происходит по причине переполненности канализационных придомовых люков, которые нужно регулярно пробивать и опустошать. Ответственных за это мы не можем найти. Просим о помощи „Водоканал“. Иногда они выезжают, но приходится ждать их целыми днями, когда счет идет на минуты.. В помещениях располагаются магазины, склады, пвз и офисы. Уже неоднократно и не один год мы несли убытки, но ответственных за это так и нет…» — отметили в посте.

На улице Черновицкой в Рязани канализация затопила магазины и ПВЗ. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

По данным канала, канализация затапливает цокольные помещения в доме № 19 на улице Черновицкой.

«Это происходит по причине переполненности канализационных придомовых люков, которые нужно регулярно пробивать и опустошать. Ответственных за это мы не можем найти. Просим о помощи „Водоканал“. Иногда они выезжают, но приходится ждать их целыми днями, когда счет идет на минуты. В помещениях располагаются магазины, склады, пвз и офисы. Уже неоднократно и не один год мы несли убытки, но ответственных за это так и нет…» — отметили в посте.