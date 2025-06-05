Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки
Украина за сутки потеряла около 1,4 тысяч военных. Кроме того, ВС РФ поразили цеха по сборке ударных беспилотников ВСУ, места их хранения и запуска. Российские средства ПВО сбили за сутки 154 беспилотника, в том числе 60 — вне зоны СВО.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом 5 июня пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Украина за сутки потеряла около 1,4 тысяч военных.
Кроме того, ВС РФ поразили цеха по сборке ударных беспилотников ВСУ, места их хранения и запуска.
Российские средства ПВО сбили за сутки 154 беспилотника, в том числе 60 — вне зоны СВО.