Эпидемиолог Онищенко: вирус Коксаки могут завезти в Россию с овощами и фруктами

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что вирус Коксаки могут завезти в Россию с импортными овощами и фруктами. По словам эпидемиолога, чтобы избежать заражения, необходимо тщательно мыть продукты перед употреблением и соблюдать правила гигиены, так как вирус передается преимущественно через грязные руки. Ранее Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что вирус Коксаки могут завезти в Россию с импортными овощами и фруктами. Об этом он 5 июня сообщил ТАСС.

По словам эпидемиолога, чтобы избежать заражения, необходимо тщательно мыть продукты перед употреблением и соблюдать правила гигиены, так как вирус передается преимущественно через грязные руки.

Ранее Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки.

Справка:

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусных инфекций, клинические проявления которых варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

Вирус может сопровождаться различными симптомами: лихорадка, головные и мышечные боли, тошнота, болевые ощущения в животе. В некоторых случаях существует риск серьезных осложнений: вирусный менингит, энцефалит и миокардит.