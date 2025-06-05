Эпидемиолог Онищенко: вирус Коксаки могут завезти в Россию с овощами и фруктами

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что вирус Коксаки могут завезти в Россию с импортными овощами и фруктами. Об этом он 5 июня сообщил ТАСС.
По словам эпидемиолога, чтобы избежать заражения, необходимо тщательно мыть продукты перед употреблением и соблюдать правила гигиены, так как вирус передается преимущественно через грязные руки.
Ранее Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки.
Справка:
Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусных инфекций, клинические проявления которых варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.
Вирус может сопровождаться различными симптомами: лихорадка, головные и мышечные боли, тошнота, болевые ощущения в животе. В некоторых случаях существует риск серьезных осложнений: вирусный менингит, энцефалит и миокардит.