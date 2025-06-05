Движение поездов, следующих через Рязань, восстановлено после ЧП

Отмечается, что на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области заменили поврежденные элементы и проверили инфраструктуру. Составы могут следовать по обоим путям. «Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. Компания принимает все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов», — говорится в сообщении. Напомним, в Воронежской области встали поезда из-за подрыва ж/д путей.

Движение поездов, следующих через Рязань, восстановлено после ЧП. Об этом сообщил Telegram-канал РЖД.

Отмечается, что на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области заменили поврежденные элементы и проверили инфраструктуру. Составы могут следовать по обоим путям.

«Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. Компания принимает все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Напомним, в Воронежской области встали поезда из-за подрыва ж/д путей.