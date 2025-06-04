В Рязанской области введут специальный налоговый режим

Режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» будет доступен для налогоплательщиков, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, а сотрудников должно быть меньше пяти. За бизнесменом оставят выбор, он должен сам решить пользоваться режимом или нет. Ключевым преимуществом Варфоломеев станет упрощение отчетности. Благодаря режиму, можно будет вести бухгалтерию не самому.

В Рязанской области введут специальный налоговый режим. Запуск упрощенной системы запланировали с 1 января 2026 года, сообщил минэкономразвития Андрей Ворфоломеев на заседании регправительства.

Режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» будет доступен для налогоплательщиков, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, а сотрудников должно быть меньше пяти.

За бизнесменом оставят выбор, он должен сам решить пользоваться режимом или нет. Ключевым преимуществом Варфоломеев станет упрощение отчетности. Благодаря режиму, можно будет вести бухгалтерию не самому.