В Рязанской области водитель фуры врезался в легковушку на «зебре»

Авария случилась в 8:20 на 311-м километре федеральной трассы Москва — Челябинск. Отмечается, что 30-летний водитель фуры из Узбекистана не рассчитал скорость и врезался в Hyundai Santa Fe, водитель которого остановился на пешеходном переходе. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.