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В Рязанской области водитель фуры врезался в легковушку на «зебре»
Авария случилась в 8:20 на 311-м километре федеральной трассы Москва — Челябинск. Отмечается, что 30-летний водитель фуры из Узбекистана не рассчитал скорость и врезался в Hyundai Santa Fe, водитель которого остановился на пешеходном переходе. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

4 июня в центре Путятина водитель фуры врезался в легковушку. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария случилась в 8:20 на 311-м километре федеральной трассы Москва — Челябинск. Отмечается, что 30-летний водитель фуры из Узбекистана не рассчитал скорость и врезался в Hyundai Santa Fe, водитель которого остановился на пешеходном переходе.

Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.