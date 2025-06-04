В Рязанской области водитель фуры врезался в легковушку на «зебре»
Авария случилась в 8:20 на 311-м километре федеральной трассы Москва — Челябинск. Отмечается, что 30-летний водитель фуры из Узбекистана не рассчитал скорость и врезался в Hyundai Santa Fe, водитель которого остановился на пешеходном переходе. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.
4 июня в центре Путятина водитель фуры врезался в легковушку. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Авария случилась в 8:20 на 311-м километре федеральной трассы Москва — Челябинск. Отмечается, что 30-летний водитель фуры из Узбекистана не рассчитал скорость и врезался в Hyundai Santa Fe, водитель которого остановился на пешеходном переходе.
Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.