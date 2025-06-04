В Рязанской области сгорела летняя кухня и часть кровли дома

ЧП случилось 3 июня в деревне Жаркое Кораблинского округа. О возгорании сообщила хозяйка дома. На место прибыл пожарный расчет. Тушение осложнялось сильным ветром. К борьбе с огнем привлекли второй пожрасчет. Всего, по подсчетам, использовали 18 тонн воды. Погибших и пострадавших нет. Расселение не требуется. Причину пожара устанавливают.