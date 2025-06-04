В Рязанской области появился новый мурал

Отмечается, что граффити появилось на стене Спасской районной больницы. Мурал приурочили ко Дню медика, который в этом году выпал на 15 июня.

В Рязанской области появился новый мурал. Об этом пишет сообщается в группе Спасского района.

Отмечается, что граффити появилось на стене Спасской районной больницы.

Мурал приурочили ко Дню медика, который в этом году выпал на 15 июня.

«Он являет собой символ уважения к труду врачей и всех медицинских работников, которые днём и ночью стоят на страже нашего здоровья. Теперь это не просто рисунок на стене, но и место, где можно остановиться, задуматься и сказать „спасибо“ тем, кто неустанно спасает наши жизни», — написали в посте.