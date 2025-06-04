В Рязанской области незаконно вырубали лес

Установлено, что в сентябре 2024 года 41-летний предприниматель из Касимовского округа на территории Колесниковского участкового лесничества спилил 35 деревьев породы ель, сосна, ольха и береза. Сумма материального ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 360 тысяч рублей.

В Рязанской области незаконно вырубали лес. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2024 года 41-летний предприниматель из Касимовского округа на территории Колесниковского участкового лесничества спилил 35 деревьев породы ель, сосна, ольха и береза.

Сумма материального ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 360 тысяч рублей.

Подсудимый признал свою вину, в содеянном раскаялся, возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Бензопилу конфисковали в доход государства.